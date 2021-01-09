نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 12 // الهلال في الصدار والأهلي يرجع للخلف والنصر يتقدم ببطئ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتيب الدوري السعودي، من أهم الأخبار الرياضية والتي يتابعها الملايين من عشاق الفرق السعودية المتنافسة على اللقب، بعد نهاية كل جولة من جولات الدوري وبعد أن انتهت مباريات الجولة 12، وشهدت نتائجها العديد من المفاجأة ما زال الهلال السعودي في الصدارة بفضل الهدايا التي يقدمها له منافسه الأول أهلي جدة، والتي أن أراد المنافسة على اللقب عليه أن يعيد حساباته من جديد خاصة أنه يقدم مستويات متذبذبة غير مستقرة، وفي الجولة الأخيرة تلقى هزيمة كبيرة بثلاث أهداف مقابل هدف من القادسية، وكان في حال فوزه سيتصدر الجدول بسبب تعادل الهلال مع الباطن.

ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 12

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 12 7 4 1 18 8:20 12 25 2 الأهلي 12 7 1 4 18 20:19 -1 22 3 الشباب 11 5 4 2 19 16:18 2 19 4 الوحدة 12 6 1 5 18 15:16 1 19 5 التعاون 12 4 6 2 18 6:13 7 18 6 الاتحاد 11 4 6 1 19 10:14 4 18 7 الفتح 12 5 2 5 18 20:20 0 17 8 الإتفاق 11 5 2 4 19 19:19 0 17 9 أبها 12 5 2 5 18 16:16 0 17 10 القادسية 12 5 2 5 18 18:17 -1 17 11 النصر 12 4 2 6 18 18:18 0 14 12 الرائد 12 3 4 5 18 17:14 -3 13 12 الفيصلي 12 3 4 5 18 17:14 -3 13 13 الباطن 12 3 3 6 18 20:18 -2 12 14 العين 12 3 1 8 18 23:15 -8 10 15 ضمك 11 2 2 7 19 23:15 -8 8

نتائج الجولة أل 12 من الدوري

جاءت نتائج الدوري السعودي الجولة 12 غير متوقعة، بعد أن أستطاع فريق الباطن أن يقتنص نقطة التعادل من الزعيم الهلال في الشوط الثاني وكان الهلال متقدم بهدفين لهدف ولكن الباطن خطف التعادل في الشوط الثاني، بينما الأهلي تلقى صدمة جديدة بالخسارة بثلاثية أمام القادسية لتكون الهزيمة الثانية بالثلاثة هذا الموسم، ولا يوجد فريق يبحث عن اللقب يهزم هزائم كبيرة متلاحقة، أما النصر فقد فاز بثلاث أهداف دون رد أمام العين بعد أن كان متعادل في الشوط الأول بدون أهداف.

ترتيب الدوري بعد خسارة الأهلي

الهلال السعودي هو متصدر الترتيب حالياً و حامل اللقب وأكثر الفرق السعودية حصولاً على اللقب فقد حقق اللقب 16 مرة، بينما جاء فريق النصر في المركز الثاني من حيث عدد الألقاب بالفوز باللقب في 9 مناسبات، ولكن النصر هذا العام يعاني وفي مركز متأخر لا يليق باسم العالمي، وبعد النصر يأتي عميد الأندية السعودية فريق الاتحاد والذي فاز باللقب في 8 مرات، ثم الشباب 6 مرات، والأهلي 3 مرات.

نبذة مختصرة عن الدوري السعودي

الدوري السعودي من أقوى الدوريات في المنطقة العربية، لما يضمه من لاعبين عالميين على مستوى عالي يتم أستقدامهم من الدوريات الأوروبية الكبرى بمبالغ كبيرة، وتقدر القيمة السوقية للدوري 473 مليون يورو أول نسخة كانت موسم 1976/1977، وفاز بها الهلال وكان يسمى الدوري السعودي الممتاز وتم تغير الاسم إلي دوري المحترفين، بعد أن تم إدخال الاحتراف وجلب اللاعبين الأجانب للعب في السعودية.