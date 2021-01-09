ميدو ينشر صورة رفقة زوجته وأولاده .. شاهد

نشر أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، صورة برفقة أولاده وزوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر أحمد حسام ميدو، فى أحد الاماكن العامة بإطلالة كاجوال رفقة زوجته يسرا الليثي وأولاده، ونالت إعجاب متابعيه.

فيما أكد ابراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أن أحمد حسام ميدو، نجم القلعة البيضاء الأسبق، بذل مجهودا كبيرا في تجديد عقود لاعبي الزمالك خلال الفترة الحالية.

وشدد عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، على أن ميدو الجندي المجهول والمعلوم في إنهاء المفاوضات بين اللاعبين ونادي الزمالك.

وتابع: أحمد حسام ميدو يعمل على احتواء الأزمات التي واجهها اللاعبون، ويقدم كل الاستشارات الفنية والدعم للاعبي الزمالك.

واختتم عبدالله تصريحاته قائلا: اللاعبون يعشقون ميدو، وهو قريب منهم للغاية.