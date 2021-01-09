بهدف ذاتي في الوقت القاتل .. مصر المقاصة يفوز علي اسوان

حقق فريق مصر المقاصة الفوز على منافسه أسوان بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي اقيمت علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى المصري الممتاز.

جاء هدف فريق مصر المقاصة في الدقيقة 93 من عمر اللقاء من تسديدة قوية عن طريق هشام محمد لاعب مصر للمقاصة من داخل يمين منطقة جزاء أسوان اصطدمت برأس هيثم الفيل لاعب أسوان وخدعت الحارس عمر رضوان قبل ان تسكن الشباك.

بدأ إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة المباراة بتشكيل كالتالي :

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: عصام صبحي وأسامة العزب وأحمد مودي ومحمد دسوقي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي

ويحتل فريق مصر المقاصة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10نقاط بينما جاء فريق أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.