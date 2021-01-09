أحمد سليمان يحيي ذكرى وفاة حمادة إمام.. صور

أحيا احمد سليمان عضو مجلس ادارة نادى الزمالك السابق، الذكرى الخامسة لوفاة حمادة امام بنشره صورة عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".

وكتب احمد سليمان علي الصور قائلًا "رحمه الله على الكابتن حماده امام فى ذكراه ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته"

وتحل اليوم، السبت 9 يناير، الذكرى الخامسة لـ وفاة ثعلب الكرة المصري حمادة إمام، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، أحد أعظم من ارتدى القميص الأبيض لنادي الزمالك منذ تأسس النادي عام 1911، واعتزل ليصبح أسطورة في مجال آخر هو التعليق الرياضي، الذي استمتع به الأهلاوي قبل الزملكاوي ويحقق فيه نجاحًا لا يقل عن كل ما دخله من مجالات.

ويرجع نسب حمادة إلى الكابتن يحيى الحرية إمام، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر في كأس العالم في الثلاثينات، وهو والد اللاعب حازم إمام، كابتن الزمالك السابق، واشتهر بلقب "الثعلب".

بدأ حياته في ناشئي نادي الزمالك عام 1957، حينما شاهده الكابتن على شرف وقرر ضمه للنادى، والتحق بالفريق الأول في عام 1958 ليستمر معهم حتى عام 1975.

وفي هذه الفترة، فاز حمادة إمام بألقاب الدوري المصري في ثلاث مناسبات والكأس في 4 مرات، وكان واحدا من رفقة جيل الستينيات منهم عمر النور وأبو رجيلة وعصام بهيج وحنفي بسطان وغيرهم ممن قدموا أفضل النتائج في تاريخ نادي الزمالك، حيث حققوا 3 بطولات للدوري خلال فترة الستينات، كما أنه لعب دورا أساسيا في حصول النادي على لقب الدوري مرتين على التوالي لأول مرة موسمي 1963-1964 و1964-1965.

تعتبر أشهر مباراة فى تاريخ حمادة إمام عندما لعب ضد وست هام يونايتد الإنجليزى في 1966، حيث تألق ضد بوبى مور وجيف هيرست وتريفور بروكينج وغيرهم من نجوم المنتخب الإنجليزى في ذلك الوقت، ليسجل ثلاثة أهداف من أصل 5 سجلها الزمالك في ذلك الوقت.