نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنى سويف يفوز على الفيوم في مباراة مثيرة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف فوزا على مضيفه الفيوم بهدف دون مقابل، بملعب الأسيوطي، بالجولة الثامنة للقسم الثاني. بنى سويف بدء المباراة بتشكيل مكون من شريف مدحت ومحروس محمود ومصطفى عبد الوهاب وعبد الواحد عبد العزيز وحسام البدرى ومحمود بكرى واسامة مرعى وأحمد عبد الرازق ومعتز محروس ومحمود كابونجا ومحمود عبد العاطى .

الفيوم بدء المباراة بتشكيل مكون من مصطفى ديدا وأحمد سعد وأحمد عبد الحكيم ومحمود شمايكل وجابر جابر وأحمد عماد ضبش،وكريم الشافعي وأدهم حسن واحمد حسن وحسين خالد وأنس محمد . ونجح محمد اشرف البديل فى إحراز هدف بنى سويف فى الدقيقة 88 ، المباراة شهدت اثارة كبيرة خاصة فى ظل قيام امين عمر بطرد محمود كمال نتيجة عرقلة محمود عبد العاطى مهاجم بنى سويف كما تصدى شريف مدحت لركلة جزاء أضاعها جابر جابر . ونجح محمد اشرف البديل فى إحراز هدف بنى سويف فى الدقيقة 88 ، المباراة شهدت اثارة كبيرة خاصة فى ظل قيام امين عمر بطرد محمود كمال نتيجة عرقلة محمود عبد العاطى مهاجم بنى سويف كما تصدى شريف مدحت لركلة جزاء أضاعها جابر جابر . ليتوقف رصيد الفيوم عند 13 نقطة فيما ارتفع رصيد بنى سويف للنقطة 13 .