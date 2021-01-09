نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازال موقف المدافع الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، غامض بشأن إستمراره مع الفريق، وتجديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

وقال برنامج "الشرينغتو" الإسباني أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، قرر عدم منح أي يورو إضافي لراموس في عقده الجديد.

وأكد أنه في ظل تمسك راموس بزيادة قيمة عقده، هناك لاعبين في الفريق أبدوا استعدادهم التام لخفض رواتبهم للمرة الثانية، لمساعدة النادي في ازمته الاقتصادية جراء فيروس كورونا.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، في يونيو المقبل، وهناك اختلاف حول العرض الذي قدم لراموس عقد موسمين مع تخفيض راتبه الحالي بنسبة 10%، لكنه رفض.