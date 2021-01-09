المصري عمر مرموش يسجل أول أهدافه مع فريقه الألماني الجديد

أحرز النجم المصري عمر مرموش المنتقل حديثًا إلى صفوف نادي سانت باولي الألماني الذي يلعب في دوري الدرجة الثاني الألماني، أول أهدافه مع الفريق منذ إنضمامه.
وشارك مرموش أساسيًا في أول لقاء له مع سانت باولي أمام فريق هولشتاين كيل بعد انتقاله للفريق على سبيل الإعارة قادمًا من صفوف فولفسبورج الألماني.
وسجل مرموش هدفه الأول مع نادي سانت باولي في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، بعدما سدد تسديدة رائعة من الجبهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، لتسكن الكرة أعلى الزاوية اليمنى لحارس فريق هولشتاين كيل.
جدير بالذكر أن مرموش انتقل إلى صفوف سانت باولي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من فريق فولفسبورج.
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