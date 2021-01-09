استعدادًا لمواجهة الطلائع.. وصول حافلة فريق الزمالك إلى استاد الجيش بالسويس

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملعب الجيش بالسويس استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش ببطولة الدوري.
ويحل الفريق ضيفًا على نظيره طلائع الجيش في المباراة المقرر اقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.
يذكر أن فريق الزمالك بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على سموحة في الجولة الثالثة بهدفين دون رد كما فاز على إنبي بالجولة الخامسة بهدفين لهدف.
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