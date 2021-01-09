قرر محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي مواصلة التدريبات والغاء الراحه بعد تقديم موعد مباراه سموحه للثلاثاء المقبل بدلًا من الجمعه . وشهد مران اليوم اكتفاء محمد بسيوني وكوفي الجري الخفيف حول الملعب ومازال محمد عبد الرحمن لعبه ينفذ برنامج التأهيل مابعد الإصابة وكان فريق البنك الأهلي تعادل سلبيا بالأمس أمام فريق بيراميدز في سادس مباريات الفريق في الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2021

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقديم موعد المباراة.. البنك الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سموحة بدون راحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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