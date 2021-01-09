عناصر جديدة في الإسماعيلي تشارك لأول مرة في البطولة العربية.. تعرف عليهم

وصلت بعثة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، أمس لمملكة المغربية، إستعدادًا لملاقاة فريق الرجاء البيضاوي في مباراة الإياب ضمن منافسات الدور قبل النهائي البطولة العربية.
ويحل الدراويش ضيفًا على النادى المغربى مساء الإثنين المقبل على استاد مراكش الكبير فى إطار إياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.
وتضم قائمة الفريق 6 عناصر جديدة تتواجد فى البطولة العربية لأول مرة فى تاريخهم، بعد إنضمامهم للقلعة الصفراء وهم ..
* مروان الصحراوى .. انضم المدافع إلى صفوف الإسماعيلى قادمًا من البنزرتى التونسى.
* أحمد كاستيلو .. تم تصعيده من فريق الشباب قبل نهاية الموسم المنقضى.
* رضوان شريفى .. دعم الإسماعيلى صفوفه بالمدافع الأيسر الجزائرى نظرًا لحاجه الفريق فى هذا المركز.
* محمد عادل .. انضم إلى صفوف الدراويش قادمًا من نظيره الإنتاج الحربى.
* أحمد مصطفى .. حرص الإسماعيلى على عودة اللاعب المصرى المحترف ضمن صفوف جينت البلجيكي إلى الدورى المحلى لتدعيم صفوفه فى الناحية الهجومية.
* آرى بابل .. أوصت اللجنة الفنية بالإسماعيلى قبل بداية الموسم بضرورة التعاقد مع هذا اللاعب بعدما أصبح صفقة إنتقال حر.
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