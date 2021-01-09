وحشنا صوتك وضحكتك.. خالد بيومي يحيي الذكرى الخامسة لوفاة حمادة إمام

أحيا الكابتن خالد بيومي المحلل الرياضي،. الذكرى الخامسة لوفاة الكابتن حمادة امام والد الكابتن حازم إمام لاعب الزمالك السابق. وكتب خالد بيومي عبر تويتر قائلا " ‏في مثل هذا اليوم رحل عن عالمنا الرياضي اسطورة من أساطير مصر والزمالك الكابتن حمادة أمام وحشنا صوتك وضحكتك يا اطيب قلب بنحبك ولسه باقي وسطنا بسيرتك واسمك وحب الجميع لك". يذكر أن حازم إمام، نجم نادى الزمالك السابق، أحيا ذكرى وفاة والده الخامسة بنشره صورة لوالده عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام". وعلق حازم إمام قائلا: "خمس سنين على رحيل الوالد العزيز.. اللهم ارحمه رحمة واسعه وادخلك فسيح جناتك يا أرحم الراحمين".

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