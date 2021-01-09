الدوري الممتاز.. التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين الجونة وغزل المحلة

انتهت احداث شوط المباراة الأول بين غزل المحلة والجونة بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة حماسية من الفريقين وتبادلا الهجمات، وكان غزل المحلة الأكثر خطورة على مرمى الجونة في الدقائق الأولى، لكن لم يهدأ الفريق الساحلي حتى وصل لمرمى الغزل أكثر من مرة.

هدد غزل المحلة مرمى الجونة في الدقيقة 13 من عمر المباراة، بهجمة منظمة هي الأخطر في المباراة ولكن مرت دون أن تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 27 حصل الجونة على ركلة حرة مباشرة تم تسديدها بقوة على مرمى غزل المحلة ولكن تمكن حارس المرمى من انقاذ شباك فريقه من الاهتزاز.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة غير مباشرة من داخل منطقة جزاء غزل المحلة لصالح فريق الجونة في الدقيقة 38، لكن لم يتمكن لاعبو الجونة استغلالها بشكل صحيح.

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي: