الدوري الممتاز.. التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين الجونة وغزل المحلة

بدأت المباراة حماسية من الفريقين وتبادلا الهجمات، وكان غزل المحلة الأكثر خطورة على مرمى الجونة في الدقائق الأولى، لكن لم يهدأ الفريق الساحلي حتى وصل لمرمى الغزل أكثر من مرة.
هدد غزل المحلة مرمى الجونة في الدقيقة 13 من عمر المباراة، بهجمة منظمة هي الأخطر في المباراة ولكن مرت دون أن تسكن الشباك.
وفي الدقيقة 27 حصل الجونة على ركلة حرة مباشرة تم تسديدها بقوة على مرمى غزل المحلة ولكن تمكن حارس المرمى من انقاذ شباك فريقه من الاهتزاز.
واحتسب حكم المباراة ركلة حرة غير مباشرة من داخل منطقة جزاء غزل المحلة لصالح فريق الجونة في الدقيقة 38، لكن لم يتمكن لاعبو الجونة استغلالها بشكل صحيح.
وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي:
في حراسة المرمى : إسلام طارق.
خط الدفاع: جوناثان انجويم، ولؤي وائل، ومحمود الجزار، ومحمد يكن.
خط الوسط: ونور السيد، وسيرج أكا، وإسلام رشدي، وإسلام عبد النعيم، وناصر ناصر.
خط الهجوم: محمد رجب.
بينما دخل الغزل بتشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: عمرو شعبان.
في الدفاع: محمود علاء – أحمد عيد – محمد فتح الله – هاني عادل.
في الوسط: أحمد الندري – أشرف السيد – خالد رسلان – عبده يحيى.
في الهجوم: إيدو موسيس – إسلام فؤاد.
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