محمد صلاح خارج أولويات ليفربول .. خبير انتقالات يصدم عشاق الريدز

صدم فابريزيو رومانو خبير الانتقالات في أوروبا، عشاق وجماهير نادي ليفربول الإنجليزي بشأن تجديد محمد صلاح لتعاقده مع الفريق في فترة القادمة.

وأشار إلى أن المفاوضات بين وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، التي جرت في وقت سابق بشأن تمديد عقد اللاعب، متوقفة حاليا.

وقال رومانو في تصريحات عبر صحيفة "ديلي ستار": " إن صلاح خارج أولويات ليفربول حاليا فى مناقشة تجديد عقده.

وأضاف: "يعتقد مسؤولو ليفربول أن هناك لاعبين لديهم أولوية عن صلاح في مناقشة العقود الجديدة".

وتابع: "أجرى رامي عباس، وكيل صلاح، محادثات مع ليفربول في وقت سابق بشأن تمديد العقد، لكن المفاوضات متوقفة حاليا".

وواصل: "ليفربول يمنح الأولوية لفابينيو وفيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى فاينالدوم، لا سيما أن الأخير ينتهي عقده في الصيف المقبل".

وأختتم: "فاينالدوم يحترم ليفربول، لقد تلقى عرضا جديدا من ليفربول، لكنه لم يتناسب مع توقعات اللاعب، لذا طلب بعض الوقت للتحدث مع عائلته، وأعطى للنادي وعدا بعدم التحدث مع أندية أخرى".

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد زعمت أن صلاح سيضغط على "الريدز" في الصيف المقبل، للانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وينتهي عقد صلاح وفابينيو وفان دايك مع فريق ليفربول في صيف 2023.