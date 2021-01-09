لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد الجيش بالسويس

قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمعاينة أرضية ستاد الجيش بالسويس عقب وصول الحافلة إلى الملعب استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش ببطولة الدوري.

وقام الجهاز الفني واللاعبون بإجراء جولة سريعة في جميع أنحاء الملعب لمعاينة الأرضية واختبار النجيلة، قبل مباراة الجيش المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

يُذكر أن الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على سموحة في الجولة الثالثة بهدفين دون رد كما فاز على إنبي بالجولة الخامسة بهدفين لهدف.