فوز شيكو ودقادوس خسارة شربين وتعادل بلقاس في الجولة السادسة للقسم الثالث

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق شيكو فوزا غاليا خارج ملعبه على حساب فريق مركز شباب الخيارية بهدفين دون مقابل، بالجولة السادسة، لدوري القسم الثالث.

فيما حقق نبروه فوزا صعبا على حساب ميجاسبورت بهدف وحيد.

وتمكن فريق مياه الدقهلية من تحقيق فوز مثير على حساب فريق شربين وتغلب عليه بهدف دون مقابل على ملعب شركة مياه الدقهلية .

بينما حقق شبان بدواى أولى إنتصاراته على حساب السنبلاوين بهدفين مقابل هدف وحيد.