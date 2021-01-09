نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يستقر على ثنائي دفاع الزمالك أمام طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، على تواجد محمود علاء مدافع الفريق بمقاعد البدلاء في لقاء اليوم أمام طلائع الجيش في المباراة التي تجمع بين الفريقان ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري العام.

ويعتمد باتشيكو على محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني كثنائي خط الدفاع في تشكيل الفريق الرسمي أمام طلائع الجيش، حيث حرص على تواجد محمود علاء بمقاعد البدلاء بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا.

ويدخل الزمالك اللقاء بقائمة تتضمن كلا من :-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغني – حازم إمام – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – وعبدالله جمعة – أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر -إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد – أسامة فيصل – حسين فيصل