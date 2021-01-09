نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كونتي: النتائج أهم من الأداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان، إن "النتائج أهم من الأداء قبل بداية أسبوع حاسم لفريقه، حيث سيواجه منافسيه روما ويوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم".

وانتصر إنتر في ثماني مباريات متتالية في الدوري قبل خسارته المفاجئة 1-2 أمام مضيفه سامبدوريا الأربعاء الماضي.

لكن فريق المدرب كونتي حافظ على المركز الثاني متأخراً بنقطة عن ميلان الذي خسر أمام يوفنتوس غير أن الفارق تقلص إلى ثلاث نقاط مع روما صاحب المركز الثالث.

ويلتقي الفريقان في العاصمة الإيطالية غدا الأحد قبل أن يستضيف إنتر منافسه يوفنتوس حامل في الأسبوع المقبل بعد مواجهة فيورنتينا في دور الـ16 بكأس إيطاليا يوم الأربعاء.

وأبلغ كونتي مؤتمراً صحافياً "روما قوي ويقوم بعمل جيد، يمكنه المنافسة على لقب الدوري والتأهل لدوري أبطال أوروبا. أمام الفرق القوية يمكنك قياس طموحك وقوتك. الأحكام مرتبطة بالنتائج لذا فأنا أريد تحقيق نتيجة".

وأضاف "إنه أسبوع مهم. نلعب أمام فريقين كبيرين ولدينا الحافز. نحن بحاجة لقياس طموحنا بالحقائق وليس الكلمات".

وكان كونتي انتقد لاعبه التشيلي أرتورو فيدال بعد الفوز 6-2 على كروتوني مطلع الأسبوع الماضي قائلاً "إنه بحاجة لإظهار أحقيته في اللعب" بعدما كان السبب في الهدفين.

وجلس فيدال على مقاعد البدلاء في الهزيمة أمام سامبدوريا لكن كونتي قال إنه سعيد برد فعل لاعبه البالغ عمره 33 عاماً على انتقاداته.

وقال المدرب الإيطالي "تدرب بالشكل المناسب وبعزيمة رائعة وتركيز ورغبة. في بعض الأحيان أكون لطيفاً كما فعلت مع أرتورو وفي أحيان أخرى أكون قاسياً".

وتابع "لكن أنا أريد الأفضل للاعب والفريق دائماً. أرتورو يعرفني جيدا ويعلم أننا لن أدير ظهري لو لم يعجبني أي شيء".