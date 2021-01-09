لجنة المسابقات باتحاد اليد تعلن جدول وقواعد وشروط دوري الدرجة الثانية بمشاركة 12 ناديا

تقام جميع المباريات بدون جمهور

اعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة اليد جدول وقواعد وشروط دوري عام السلطنة للدرجة الثانية للموسم الرياضي 2020/2021 والذي سينطلق يوم الجمعة القادم بمشاركة اندية العروبة والاتحاد وصحم وظفار والسويق والخابورة وقريات والطليعة والنصر والشباب وصحار ونزوى، حيث سيلعب الدوري بنظام دوري من مرحلة واحدة “تجميع نقاط ” يمنح الفريق الفائز 3 نقاط ويحصل الفريق المتعادل على نقطتين والفريق الخاسر نقطة واحدة يصعد الأول والثاني الى مصاف أندية الدرجة الأولى مباشرة ويلعب صاحب المركز الثالث مباراة واحدة ( فاصلة ) مع صاحب المركز الأخير من أندية الدرجة الاولى والفائز بالمباراة يصعد الى الدرجة الاولى .

وسوف يشهد الأسبوع الاول من الدوري إقامة 5 مباريات يلتقي النصر مع نزوى في الساعة الرابعة على ملعب الصالة الرياضية بمجمع السعادة الرياضي تليها المباراة الثانية بين ظفار وعبري في الساعة السادسة مساء ويشهد مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ايضا إقامة مباراتين الأولى تجمع قريات مع صحار في الساعة الرابعة عصرا تليها المباراة الثانية بين العروبة والشباب في الساعة السادسة مساء، اما المباراة الخامسة ستكون على ملعب الصالة الرياضية بمجمع صحار الرياضي يلتقي فيها السويق مع الخابورة في الساعة الرابعة عصرا .

وقد أصدرت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بتطبيق الاجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها في المباريات منها عدم دخول الصالة الا بعد الانتهاء من المباراة الاولى ومغادرة الفريق الصالة وان يتم اخذ حرارة اللاعبين والجهاز الفني والاداري من قبل شخص يتم تعيينة من قبل الاتحاد كذلك من الشروط بان تتم اجراء عملية الاحماء خارج الصالة وتعطى مهلة (10 ) دقائق بعد انتهاء المباراة الاولى لبدء المباراة الثانية وان يكون الدخول الى الصالة بشكل فردي ويتحمل النادي المسؤولية التامة عن السلامة الصحية للاعبين وكل من لا يلتزم بالاجراءات الصحية والتعليمات سيتم رفع تقرير عنه لاتخاذ الاجراءات المناسبة، كما قررت اللجنة عدم المصافحة بين الفريقين والحكام قبل بدء المباراة وبعد نهاية المباراة وان تقام جميع المباريات بدون جمهور .

جوائز البطولة

رصد الاتحاد العماني لكرة اليد جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى حيث يمنح الفريق الفائز بالمركز الاول درعا تذكارية و24 ميدالية ذهبية أو هدية بالاضافة الى مكافأة مالية مقدارها 3000 ريال عماني ويحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على 24 ميدالية فضية أو هدية بالاضافة الى مكأفاة مالية مقدارها 2000 ريال عماني ويحصل صاحب المركز الثالث على 24 ميدالية برونزية أو هدية بالاضافة الى مكافأة مالية مقدارها 1000 ريال عماني .ويحصل المدرب الفائز فريقه بالمركز الاول على مكافأة مالية مقدارها 250 ريالا عمانيا .

تدريبات ومباريات

بدأت الأندية المشاركة في دوري الدرجة الثانية لكرة اليد تدريباتها وتحضيراتها مبكرا لانطلاق منافسات الدوري من خلال التعاقد مع مدربين ولاعبين لتعزيز صفوفها للمشاركة في الدوري كما خاضت بعض الأندية مباريات ودية بهدف التعرف على امكانيات فرقها وتعزيز صفوفها بأفضل العناصر وقد خاض امس الاول نادي قريات مباراة ودية مع نادي السويق على ملعب الصالة الرياضية بمجمع الرستاق الرياضي فاز فيها قريات بنتيجة 33/29 .

