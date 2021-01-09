اتحاد القوى يجري اختبارات أداء للاعبين لتمثيل السلطنة خارجيا

بهدف اختيار كوكبة من اللاعبين واللاعبات للمشاركات المقبلة

قام الاتحاد العماني لألعاب القوى ممثلا في لجنة المنتخبات بإجراء اختبارات أداء لاعبي المنتخبات الوطنية وذلك بمضمار مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وسط حضور كبير من اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وبمتابعة من قبل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العماني لألعاب القوى، واستطاع النجم الواعد مبين بن راشد الكندي أن يحقق رقماً عمانياً جديداً في رمي المطرقة وهو ٥٧،٥٩ متر وأن يحطم رقم العموم الذي ظل صامداً منذ العام ٢٠٠١ . وقد هدفت لجنة المنتخبات بالاتحاد العماني لألعاب القوى من اقامة هذه التجارب لجميع الفئات العموم والشباب والناشئين والفتيات هو اختيار مجموعة من اللاعبين واللاعبات لتمثيل السلطنة خلال المشاركات والاستحقاقات المقبلة، كما ساهمت هذه التجارب في الوقوف على جاهزية اللاعبين واللاعبات خلال المرحلة المقبلة وأيضا أعطت الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية الواقع الحقيقي لكل لاعب ولاعبة في المسابقات التي يشاركون فيها وأن تكون هذه الاختبارات هي معرفة نقاط الضعف والقوة في كل لاعب وتوضح للمدربين وللاتحاد مدى جدية العمل الذي قاموا به خلال المعسكرات الداخلية خلال الفترة الماضية سواء التي أقيمت في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر أو في المجمع الرياضي بصحار وغيرها من المعسكرات في مختلف المحافظات الأخرى، وأيضا تعتبر هذه التجارب إيجابية بشكل كبير من خلال معرفة قوة اللاعبين في مسابقات العدو والقفز والوثب ورمي المطرقة ورمي الرمح وغيرها من المسابقات، كما أن الاتحاد العماني لألعاب القوى وضع أرقاما تأهيلية هي الأساس والمعيار الرئيسي لاختيار أي لاعب ولاعبة والذين سيمثلون المنتخبات خلال المرحلة المقبلة، كما ستكون هناك اختبارات مقبلة سواء خلال الملتقيات أو المسابقات المحلية والتي وضعتها لجنة المسابقات خلال الأشهر المقبلة.

تجارب مهمة

قال مدرب المنتخب الوطني لألعاب القوى للعموم محمد الهوتي، بلا شك أن تجارب أداء لاعبي المنتخبات الوطنية للذكور والاناث هي مهمة بشكل كبير من أجل الوقوف على المستوى البدني والفني للاعبين واللاعبات، وذلك بعد ختام المعسكرات الداخلية خلال الفترة الماضية للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العموم والناشئين والفتيات وذلك بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وأيضا بالمجمع الرياضي بصحار والتي شهدت تدريبات مكثفة، وذلك استعدادا للمشاركة في البطولات الخليجية والإقليمية والآسيوية والدولية خلال العام الجاري. وتابع الهوتي حديثه بالقول: الأرقام التي حققها اللاعبون واللاعبات في هذه الاختبارات تعتبر جيدة على الرغم من أنها لم تصل إلى الأرقام التي نطمح لها وستصل إلى المستوى الكبير عندما نقترب من المشاركة في أي بطولة خارجية ورسمية، وسنعمل خلال الفترة المقبلة مواصلة التدريبات على الرغم من تأجيل دورة الألعاب الخليجية المقرر إقامتها بالكويت في شهر مارس المقبل وحتى شهر ديسمبر المقبل وكذلك تأجيل دورات إقليمية وآسيوية بسبب جائحة كورونا، كما أن تأثير هذه الجائحة كان كبيرا على اللاعبين خلال الفترة الماضية بسبب التوقف الطويل عن المشاركات في المسابقات المحلية أو الخارجية.

وكان لاعبو المنتخب الوطني قد انهوا تدريباتهم في المعسكر الداخلي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وذلك تحت إشراف المدرب حمود الدلهمي وبمشاركة 7 لاعبين هم: عثمان بن علي البوسعيدي ووائل الشندودي وسمير بن خلف الريامي وراشد العاصمي ويوسف بن مرزوق الحارثي وعمار الشبلي وحسين حاتم فرج الله، وأيضا شارك في المعسكر بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر اللاعب علي بن أنور البلوشي تحت إشراف المدرب فهد المشايخي، وأيضا شارك في نفس المعسكر الداخلي اللاعب نواف فهد الأزكي تحت إشراف المدرب إبراهيم الخروصي، وقد أشرف على المنتخبات الإداري محمد بن سيف الغرابي. أما بالمجمع الرياضي بصحار فكانت تدريبات اللاعبين تحت قيادة المدرب الوطني محمد الهوتي ومعه محمد بن طالب البلوشي إداريا وبتشكيلة مكونة من اللاعبين بركات الحارثي وعمار السيفي ومحمد السعدي ومحمد المبسلي وأسامه الغيلاني وخميس الهدابي وخالد الغيلاني ومزون العلوية.

مستويات بدنية وفنية

بينما قالت عائشة الجابرية إدارية منتخب الفتيات لألعاب القوى: لا يختلف اثنان على أن تجارب أداء لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية لها مجموعة من الأهداف ومن أهمها التعرف على المستويات البدنية والفنية لديهم وكذلك تحديد مدى التحسن الذي وصل إليه هؤلاء اللاعبون واللاعبات من خلال المعسكرات الداخلية التي أقيمت خلال الفترة الماضية، وأيضا معرفة نقاط القوة والضعف لكل لاعب ولاعبة والعمل على معالجة نقاط الضعف لديهم.

وأضافت الحابرية: تجارب الأداء هي أيضا تدل على الخطة الواضحة التي يسير عليها كل مدرب وبني على أسس واضحة، وهذه التجارب تعطي رؤية واضحة للمختصين لوضع كل لاعب في اطاره الصحيح، سواء من حيث اختيار نوع المسابقة والتي تمكن كل لاعب أن يقدم المستوى والإمكانيات الكبيرة والتي تؤهله للوقوف على منصات التتويج خلال المشاركات الخارجية، وأقدم الشكر للاعبين واللاعبات والذي اجتهدوا في المعسكرات الماضية وأيضا الشكر للذين سيتم اختيارهم خلال المرحلة المقبلة ضمن صفوف المنتخب الوطني للمشاركة وتمثيل السلطنة في المشاركات والاستحقاقات المقبلة.