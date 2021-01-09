طائرة الخابورة تستعد لدوري الدرجة الثانية ودرع الوزارة

متابعة ـ يحيى بن سالم المعمري:

تصوير / مراد البلوشي

تتواصل بالملعب الثلاثي بنادي الخابورة تدريبات فريق الكرة الطائرة الذي يستعد للمشاركة في منافسات دوري الدرجة الثانية ودرع الوزارة بعد غياب طويل عن المشاركة وتأتي مشاركة فريق الكرة الطائرة هذا الموسم إلى جانب مشاركة ألعاب أخرى تسعى إدارة النادي برئاسة سعادة سلطان بن حميد الحوسني إلى تفعيلها والاستفادة من المواهب الرياضية في الولاية ..وبدأ فريق الكرة الطائرة تدريباته وتحضيراته تحت إشراف المدرب حسن قاسم البلوشي ومساعديه بمشاركة مجموعة من اللاعبين البارزين وآخرين تم ضمهم للفريق من خلال زيارات للجهاز الفني ومراد البلوشي مدير الفريق ويسعى فريق الكرة الطائرة إلى المنافسة على التأهل لدوري الدرجة الأولى وتحقيق مركز مشرف في مسابقة درع الوزارة للكرة الطائرة ،وأوقعت قرعة دوري الدرجة الثانية نادي الخابورة في المجموعة الثالثة إلى جانب أندية مجيس وصحم وخصب وفي درع الوزارة يواجه صحم على ملعب مجمع صحار .

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