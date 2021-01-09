منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد يتغلب على الشباب والعروبة وديا استعدادا للبطولة الآسيوية بإيران

تغلب منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد يوم أمس على نادي الشباب بنتيجة33/27 في المباراة الودية التي جرت أحداثها على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وذلك في إطار استعدادات منتخبنا للمشاركة في البطولة الآسيوية السابعة عشرة المؤهلة لكأس العالم التي تستضيفها مدينة شيراز الايرانية خلال الفترة من 20 وحتى 29 مارس القادم وتعد هذه المباراة الودية الثالثة التي يخوضها منتخبنا، حيث خاض أمس الاول مباراة ودية مع نادي العروبة فاز فيها المنتخب بنتيجة 27/13 والمباراة الأولى كانت مع نادي السويق فاز فيها المنتخب ايضا بنتيجة 31/17 وتدخل هذه المباريات ايضا في اطار تحضيرات الأندية للمشاركة في دوري الدرجة الثانية لكرة اليد الذي سينطلق يوم الجمعة القادم .

وسوف يخوض المنتخب مباراته الرابعة يوم 13 يناير الجاري مع نادي عبري ويسعى الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني خليل المعشري ومساعده بدر التمتمي الى تجربة جميع العناصر المختارة والتعرف أكثر على امكانياتها والتركيز على التشكيلة المناسبة التي سيخوض بها غمار البطولة الاسيوية التي يطمح من خلالها لتحقيق نتيجة ايجابية .

وتضم قائمة المنتخب 24 لاعبا وهم : حسن بن انور البلوشي ومحمد بن رشيد البلوشي والوليد بن خالد الحسني وزكريا بن يحيى البوسعيدي وطلال بن غانم العمراني وعبدالرحمن بن نجيب المعشري وعبدالله بن اسماعيل البلوشي وسعد بن سالم الغساني وحمد بن محمد البلوشي وخالد بن علي الجابري وامير بن موسي البلوشي وسيف بن ناصر المعمري ومحمد بن عبدالمجيد البلوشي ويوسف بن يعقوب القاسمي وبشار بن يعقوب الهنائي ونواف بن خالد الحسني ومحمد بن سالم البطاشي وحمد بن حمود الحسني وبشار بن عبدالله الحارثي وسعود بن نصر الحسني وعمر بن ناصر الدغيشي وسليمان بن دريب الخلاسي وخميس بن محمد الحنظلي وعبدالله بن عماد التيسيري.