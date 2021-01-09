اليوم انتهاء المهلة المحددة للأندية الراغبة في المشاركة بمسابقة كأس جلالته للهوكي المؤجلة

تنتهي اليوم ” الاحد ” المهلة التي حددها الاتحاد العماني للهوكي للاندية الراغبة في المشاركة في مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي لعام 2020 “المؤجلة ” والتي تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث ستسحب قرعة البطولة يوم الثلاثاء القادم وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد فراس بن فاتك آل سعيد بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي ورؤساء الأندية المشاركة في البطولة الغالية .

وسوف تنطلق مباريات ” الأدوار التمهيدية ” يوم الخميس 28 يناير الجاري اما موعد اجراء سحب قرعة الأدوار النهائية سيكون يوم الأحد 14 فبراير القادم، بينما ستنطلق مباريات الأدوار النهائية يوم الخميس 18 فبراير القادم أما المباراة النهائية وحفل الختام سيتم تحديد موعد اقامته في الأيام الثلاثة الأولى من شهر مارس المقبل.

وجرت العادة أن تقام البطولة في شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام ولكن هذه المرة تأجلت بسبب الجائحة تنفيذا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آليه التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ” كوفيد ـ 19 ” اما مسابقة كأس جلالته للهوكي لعام 2021 ستقام في موعدها المعتاد في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين خاصة وان منافسات الموسم الجديد لمسابقات الهوكي سوف يبدأ مباشرة عقب ختام مسابقة الكأس .

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