الثلاثاء القادم لجنة الحكام باتحاد اليد تنظم ندوة استعدادا لانطلاق الدوري العام

تنظم لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة اليد يوم الثلاثاء القادم ندوة لكافة حكام الدوري العام بمختلف الدرجات وذلك بقاعة المؤتمرات بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ويحاضر فيها زهير سمحة الخبير التحكيمي بالاتحاد العماني لكرة اليد حيث تم تقسيم الندوة على فترتين صباحية ومسائية تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 9 وحتى الواحدة ظهرا، أما الفترة المسائية تبدأ من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساء وسوف يتم خلال الندوة تقديم عدة محاضرات في مقدمتها شرح تطبيق الاجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في منافسات الدوري العام والتي تتضمن عدة تعليمات قامت لجنة المسابقات بوضعها وارسالها الى جميع الأندية المشاركة في الدوري بالدرجتين الاولى والثانية بهدف تطبيقها في المباريات .

كما سيتم خلال الندوة التطرق الى اخر التعديلات والمستجدات التي طرأت على قانون اللعبة وتعريف الحكام بها من اجل تطبيقها هذا الموسم في هذه الظروف الاستثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا ” كوفيد ـ 19″.

وتأتي هذه الندوة في إطار الاستعدادات والتحضيرات التي تقوم بها لجنة الحكام برئاسة محمد بن خلفان المشرفي رئيس لجنة الحكام من أجل تأهيل وتطوير مستوى الحكام لإدارة منافسات الدوري العام بالدرجتين الاولى والثانية وتعريفهم كذلك بآخر المستجدات والتطورات التي طرات على قانون اللعبة .

الجدير بالذكر أن اتحاد اليد حدد يوم 23 فبراير القادم موعدا لتكريم حكام الاتحاد في ختام مسابقة درع الوزارة العاشر تقديرا لجهودهم الكبيرة التي بذلوها في الموسم الماضي وتحفيزهم على مضاعفة الجهد والعطاء في الموسم الرياضي الجديد 2020/2021.

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