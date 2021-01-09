منتخبنا الوطني الأول يعود للتجمع مارس القادم ويواجه الأردن وديا قبل لقاء أفغانستان استعدادا للتصفيات المزدوجة

مقبول البلوشي:

كورونا أجبرنا على التواري عن الأنظار والأندية هي من تختار اللاعبين وليس المنتخب

حوار ـ عبدالعزيز الزدجالي:

بعد غيابه عن الساحة الرياضية في العام 2020 بسبب جائحة كوفيد – 19 يعود منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم من جديد للتدريبات في شهر مارس القادم استعدادا لمواجهة الأردن الودية وأفغانستان ضمن برنامج إعداده للمشاركة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم القادمة في قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023م.

موسم استثنائي

ذكر مقبول البلوشي مدير منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بأن إعداد اللاعبين يأتي من قبل الأندية وليس من قبل المنتخب، فكما هو معلوم أن هذه السنة استثنائية، لذا نجد أن الروزنامة مشحونة بمنافسات الدوري والكأس، ولا سبيل لتجمع المنتخب إلا في أيام الفيفا التي انحصرت إلى أبعد الحدود، المنتخب أمامه فقط أسبوعان أو أقل للتحضيرات للمنافسات، لذا نناشد تعاون الأندية واللاعبين في رفع رتم الجاهزية.

المميز يفرض نفسه

وأكد البلوشي أيضا أن الأندية هي من تختار اللاعبين وليس المنتخب، والأندية تسعى للمنافسة، لذلك تبحث عن اللاعبين المميزين وغالبا هم من ضمن قائمة المنتخب، واللاعب المميز هو من يفرض نفسه، فتجد الجميع يسعى إلى ضمه سواء كانت الأندية أو المنتخبات، لذا أوجه نصيحة للاعبين بأن يسعوا إلى تطوير مهاراتهم ورفعها إلى أعلى المستويات ومن ثم الحفاظ على ما وصلوا إليه، والجهاز الفني للمنتخب مستمر في متابعة اللاعبين في جميع المسابقات، سواء بالحضور المباشر أو متابعة تسجيلات المباريات، فلا محددات لخياراته سوى العطاء المميز.

صعوبة الموقف

وقال مدير منتخبنا الوطني إن جائحة (كوفيد – 19) هي من تقف خلف عدم تمكن منتخبنا الوطني من لعب مباريات ودية، بالرغم من أن الجهاز الفني أعلن في وقت سابق عن معسكر خارجي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن الإجراءات الاحترازية للسفر والتي تشترط الخضوع للحجر لمدة أسبوعين كانت العائق الكبير، ومما زاد من صعوبة الموقف هو ارتباط اللاعبين مع أنديتهم لاستكمال الجولات الثلاثة المتبقية وكذلك منافسات كأس جلالته، ومع الحرص الشديد للجهاز الفني على ضرورة متابعة اللاعبين والوقوف على أرض الواقع على مستوياتهم، تم تنظيم معسكر داخلي بالرغم من تلك الظروف القاهرة.

مواجهة الأردن وأفغانستان

وعن أجندة المنتخب القادمة، أجاب مقبول البلوشي بأن المنتخب لديه مباراة ضد أفغانستان في نهاية مارس القادم خارج أرض الوطن، وتحديدا في دولة طاجيكستان التي تعد ملعب المنتخب الأفغاني، وفي ذات الشهر وتحديدا في السادس عشر منه، المنتخب لديه مباراة ودية مع منتخب الأردن الذي هو الآخر يستعد لمواجهة منتخب الكويت.

الجمهور رقم واحد

وفي ختام حديثه أشاد مدير منتخبنا الوطني بالجمهور العماني الذي دائما تجده خلف منتخب وطنه، لذا تمنى البلوشي أن يتم فتح باب الحضور للجمهور في مواجهة الأردن القادمة بما يتناسب مع الجائحة، لأنه الجمهور العماني هو الرقم واحد بالنسبة للمنتخب.