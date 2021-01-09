عمرو جمال يقود طلائع الجيش أمام الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك مساء اليوم في الجولة السادسة الدوري. جاء تشكيل تشكيل الطلائع كالتالي: حراسة المرمى : محمد بسام خط الدفاع : محمد ناصف – علي الفيل – خالد سطوطي – احمد زولا خط الوسط : فرانك ستيفن – مهند لاشين - احمد سمير – محمد شحاتة – اسلام محارب خط الهجوم : عمرو جمال

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