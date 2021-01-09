الزمالك يحيي الذكرى الخامسة لوفاة حمادة إمام

حرص نادي الزمالك على إحياء الذكرى الخامسة لوفاة الكابتن حمادة إمام لاعب نادي الزمالك السابق. ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة للراحل وعلقت: "تمر اليَوم الذكرى الخامسة على رحيل أسطورتنا وٱحد أوفى وأخلص رموزنا على مَدار التاريخ؛ حمادة إمام، أبدًا لن ننساك". يذكر أن حازم إمام، نجم نادى الزمالك السابق، أحيا ذكرى وفاة والده الخامسة بنشره صورة لوالده عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام". وعلق حازم إمام قائلا: "خمس سنين على رحيل الوالد العزيز.. اللهم ارحمه رحمة واسعة وادخلك فسيح جناتك يا أرحم الراحمين".

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