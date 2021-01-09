النني أساسيا مع أرسنال أمام نيوكاسل بكأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن مايكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن تشكيل فريقه لمباراة نيوكاسل، المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي. ويتواجد محمد النني في التشكيل الأساسي للجانرز في مواجهة الليلة. ويلعب أرسنال المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: لينو خط الدفاع: سيديريك – بابلو ماري – ديفيد لويز – كيران تيرني خط الوسط: محمد النني – ويلوك – ويليان خط الهجوم: نيكولاس بيبي – أوباميانج – مارتينلي ويسعى أرسنال لاستغلال صحوته أمام نيوكاسل، حيث فاز الجانرز في آخر 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

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