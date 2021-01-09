جروس يقود شالكه لأول انتصار في الدوري الألماني هذا الموسم

وجاء هذا الانتصار تحت قيادة السويسري كريستيان جروس والذي تولى تدريب الفريق قبل أيام.
وخاض جروس أولى مبارياته بالدوري بالأسبوع الماضي، وخسرها أمام هيرتا برلين بثلاثية نظيفة.
ويعد هذا هو الانتصار الأول لشالكه في الدوري الألماني منذ 30 مباراة.
ويدين شالكه بفوزه للاعبه ماتيو هوبي والذي سجل ثلاثية باللقاء، وأضاف الهدف الرابع أمين حارث.
يذكر أن جروس كان المدير الفني للزمالك وسبق وأن حقق معه لقب الكونفدرالية وبطولة السوبر المصري السعودي، قبل أن يرحل بعد انتهاء عقده.
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