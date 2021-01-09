تفاصيل عرض الأهلي لتمديد تعاقد محمد شريف حتى 2025

استقرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي على تقديم عرض لمحمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لتمديد وتعديل تعاقده بعد المستوي المميز الذي يقدمه اللاعب علي مدار الفترات الماضية، ومن المقرر أن يعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة جلسة مع اللاعب لحسم الأمور لكن محمد شريف قال إنه تحت أمر القلعة الحمراء ولن يساوم الفريق مهما كانت المغريات.

ورفض محمد شريف التلويح بعرض بيراميدز الذي تلقاه مؤخرًا، ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل دون الرجوع للقلعة الحمراء.

ووافق محمود الخطيب علي الصيغة التي تم التوصل إليها بحيث يتم تمديد تعاقد اللاعب ليستمر حتي 2025 مقابل 8 ملايين جنيه في الموسم الحالي تزيد نصف مليون جنيه سنويًا.

علي جانب أخر، أغلق الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني ملف مباراة سيراميكا كليوباترا التي جرت مساء أمس ضمن منافسات مسابقة الدوري بهدف التركيز في مواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها الثلاثاء.

وطالب بيتسو موسيماني المدير الفني من مساعديه بالجهاز المعاون بعمل برنامج استشفائي للاعبين لمواجهة ضغط المباريات حيث يخوض الفريق الأحمر مباراة كل 72 ساعه ، ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات مباشرة للإستعداد لمواجهة الإنتاج الحربي الذي تم تقديم موعدها لتكون الثلاثاء بسبب إنطلاق مونديال العالم لكرة اليد الأربعاء المقبل بالقاهرة.