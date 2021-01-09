الإسماعيلي يقدر.. القماش يدعم الدراويش في البطولة العربية.. فيديو

حرص خالد القماش، نجم الاسماعيلي السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، على دعم لاعبي الدراويش قبل مواجهتهم أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

ونشر "القماش" فيديو عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" بعنوان "الاسماعيلي يقدر"، وتذكر فوز الإسماعيلي بأول بطولة إفريقيا وخاصة النهائي أمام الإنجلبير.

وإختتم نجم الاسماعيلي السابق، تصريحاته رافعًا علامة النصر للدراويش خلال المباراة الهامة والمرتقبة.

يذكر أن الدكتور “أيمن عوض الله” عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى ،أخصائى إصابات الملاعب والتأهيل أكد أن باهر المحمدى قلب الدفاع سينتظم بتدريبات الفريق مع بداية شهر فبراير وسيكون جاهزا للمشاركة بالتدريبات.

وأضاف :”عبد الرحمن مجدى جناح الفريق يخوض الآن المرحلة الأخيرة فى التأهيل قبل عودته للملاعب”.

وأتبع :”أحمد أيمن ظهير الفريق أجرى منذ أيام جراحة الرباط الصليبى ويؤدى فى المرحلة الحالية عمليات التأهيل”.

ويلتقى الإسماعيلى شقيقه الرجاء مساء الاثنين لحساب جولة الإياب من الدور قبل النهائى للبطولة العربية.