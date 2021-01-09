صعب ننساه.. أحمد عيد عبد الملك يحيي ذكرى حمادة إمام

أحيا الكابتن أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، الذكرى الخامسة لوفاة الكابتن حمادة إمام نجم الزمالك السابق. وكتب احمد عبد عبد الملك عبر تويتر قائلا "‏الوحيد الي صعب الواحد ينساه أبدًا ربنا يرحمك و يغفر لك يا كابتن حمادة". يذكر أن حازم إمام، نجم نادى الزمالك السابق، أحيا ذكرى وفاة والده الخامسة بنشره صورة لوالده عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام". اقرأ أيضاً: وعلق حازم إمام قائلا: "خمس سنين على رحيل الوالد العزيز.. اللهم ارحمة رحمة واسعه وأدخلك فسيح جناتك يا أرحم الراحمين".

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