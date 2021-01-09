رضا سيكا يدعم الاسماعيلي قبل مواجهة الرجاء في البطولة العربية

حرص رضا سيكا، لاعب الاسماعيلي السابق، على دعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل مواجهة فريق الرجاء المغربي الإثنين المقبل ضمن منافسات إياب البطولة العربية.
ونشر "سيكا" عبر صفحته الشخصية فيسبوك فيديو دعم للاعبي الفريق قال فيه :
إلى لاعبي النادي الإسماعيلي العظيم، إن شاء الله تكونوا قد المسئولية، وترجعوا من المغرب متأهلين إلى نهائي البطولة العربية بإذن الله،
واثق في الله ثم في الكابتن ابو طالب العيسوي ابن وكابتن النادي واثق في كل اللاعبين اللي عارفين قيمة تيشيرت نادي الاسماعيلي الكبير و العريق، العبوا من أجل الكيان، متعوا كل جماهير الكيان، قدامكم فرصة مش بتتكرر غير كل فترة كبيرة، وإن شاء الله تفرحوا جماهير الإسماعيلي وتفرحوا كل جماهير الكرة المصرية.
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