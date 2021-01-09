شهدت عملية إحماء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش حوار جانبي بين نجم دفاع الفريق محمود علاء وشقيقه أحمد علاء لاعب طلائع الجيش . وحرص عبدالحليم علي مدير الكرة بالفريق على تحية شقيق نجم الزمالك قبل انطلاق المباراة . يذكر أن الزمالك سيواجه نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد ومحمود علاء.. لقاء الأشقاء قبل مواجهة الزمالك وطلائع الجيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.