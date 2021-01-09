‏‏أول من رأيت في الزمالك.. أحمد مرتضى منصور يحيي ذكرى وفاة حمادة إمام

أحيا احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، الذكرى الخامسة لوفاة الكابتن حمادة إمام نجم الزمالك السابق وغرد احمد مرتضى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا :"‏‏أول من رأيت عند دخولي نادي الزمالك كابتن حمادة امام الله يرحمة". يذكر أن حازم إمام، نجم نادى الزمالك السابق، أحيا ذكرى وفاة والده الخامسة بنشره صورة لوالده عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام". وعلق حازم إمام قائلا: "خمس سنين على رحيل الوالد العزيز.. اللهم ارحمة رحمة واسعه وادخلك فسيح جناتك يا أرحم الراحمين".

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