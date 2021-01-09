ناشئو الأهلي ٢٠٠١ يفوز 1-0 على سموحة في بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠١، على مضيفه سموحة، بهدف ، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بالإسكندرية، ضمن الجولة الثامنة للمجموعة الثانية من بطولة الجمهورية، وهي الجولة الثالثة من الدور الثاني.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: عاصم سليم في حراسة المرمي ومعه محمد أشرف وهاني عمرو ومحمد سلامة وأحمد سيد عبد النبي وعمر رزق و كريم سعد الله وأحمد نبيل «كوكا» وأحمد سيد غريب ومحمد رضا وعلي عمرو.

وشارك أحمد عربي بدلًا من أحمد غريب، وسمير محمد بدلًا من علي عمرو، وعمر حجاج بدلًا من محمد رضا.

جاء هدف الفوز الوحيد للأهلي في الدقيقة ٣٠ من عمر المباراة، وسجله محمد رضا.

بهذا الفوز رفع فريق مواليد ٢٠٠١ بالأهلي رصيده إلى ١٩ نقطة، من الفوز في ٦ مباريات والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في مثلها، ليستمر متربعًا على صدارة ترتيب المجموعة، علمًا بأنه حسم تأهله للمرحلة النهائية منذ الجولة الماضية.

وافتتح الفريق مسابقة الدوري بالفوز على غزل المحلة ١- صفر، ثم فاز على الجونة ٢- صفر، وعلى سموحة ١- صفر، وتعادل سلبيًّا مع الإنتاج الحربي، وفاز على إنبي ٢-١، وفاز على غزل المحلة ٢- صفر، وخسر من الجونة ١-٣، وفاز على سموحة ١- صفر، مسجلًا ١٠ أهداف مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ معتز إينو مديرًا فنيًّا، وأحمد رؤوف مدربًا عامًّا، وتامر دسوقي مدربًا للحراس، ومحمد إمام طبيب الفريق، ومحمد راشد إداري الفريق، وأحمد عبد الخالق المدلك.