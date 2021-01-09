بنتيجة 0-0.. غزل المحلة يفرض التعادل على الجونة ويمنحة المركز الثاني مؤقتًا

انتهت أحداث مباراة الجونة وغزل المحلة بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول..

بدأت المباراة حماسية من الفريقين وتبادلا الهجمات، وكان غزل المحلة الأكثر خطورة على مرمى الجونة في الدقائق الأولى، لكن لم يهدأ الفريق الساحلي حتى وصل لمرمى الغزل أكثر من مرة. هدد غزل المحلة مرمى الجونة في الدقيقة 13 من عمر المباراة، بهجمة منظمة هي الأخطر في المباراة ولكن مرت دون أن تسكن الشباك. وفي الدقيقة 27 حصل الجونة على ركلة حرة مباشرة تم تسديدها بقوة على مرمى غزل المحلة ولكن تمكن حارس المرمى من انقاذ شباك فريقه من الاهتزاز. واحتسب حكم المباراة ركلة حرة غير مباشرة من داخل منطقة جزاء غزل المحلة لصالح فريق الجونة في الدقيقة 38، لكن لم يتمكن لاعبو الجونة استغلالها بشكل صحيح.

الشوط الثاني..

استمر الفريقين في تبادل الهجمات، وتكررت المحاولة لهز الشباك لكن لم يستطيع أي من الفريقين كسر صيامه التهديفي الذي استمر طوال شوط المباراة الأول.

وفي الدقيقة 70 من عمر المباراة وصل اسلام فؤاد مهاجم المحلة الى مرمى الجونة، وراوغ إسلام طارق حارس المرمى، وسدد كرة داخل المرمى ولكن كان لها محمود الجزار مدافع الفريق الساحلي بالمرصاد وأبعدها عن المرمى.

وحاول الجونة اختراق دفاعات المحلة في بعض الهجمات الغير منظمة، ولكن لم يستطيع أن يسجل الفريق الساحلي هدف التقدم وفرض المحلة التعادل خلال تلك المباراة.

وأهدر المحلة فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 87 من عمر المباراة من انفراد وضعه لاعب المحلة في السماء بعيدًا عن مرمى اسلام طارق حارس الجونة.

وبهذا التعادل تقاسم الفريقين نقطتا المباراة، وأصبح رصيد الجونة 12 نقطة محتلًا المركز الثاني مؤقتًا في انتظار مباراة الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما يرتفع رصيد غزل المحلة الى 6 نقاط ويحتل المركز الرابع عشر، وبهذا التعادل يتقاسم الفريقين نقطتا المباراة.