ميدو يحيي الذكرى الخامسة لوفاة حمادة إمام

أحيا احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق الذكرى الخامسة لوفاة ثعلب الكرة المصرية الكابتن حمادة إمام احد اساطير القلعة البيضاء. حرص نادي الزمالك على استرجاع الذكرى الخامسة لوفاة الكابتن حماذة إمام لاعب نادي الزمالك السابق. ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة "تمر اليَوم الذكرى الخامسة على رحيل أسطورتنا وٱحد أوفى وأخلص رموزنا على مَدار التاريخ؛ حمادة إمام، أبدًا لن ننساك".

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