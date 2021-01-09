هالاند يقود بوروسيا دورتموند أمام لايبزيج في الدوري الألماني

وشهد تشكيل دورتموند تواجد الثلاثي يوسوفا موكوكو، إيمري تشان، وجوليان براندت على دكة البدلاء، فيما يبدأ إيرلينج هالاند أساسيا بجانب جادون سانشو وماركو رويس.
وجاء تشكيل دورتموند كالتالي:
بوركي، جيريرو، هوميلز، أكانجي، مونييه، ديلاني، فيتسل، رينا، سانشو، رويس وهالاند.
بينما جاء تشكيل لايبزيج كالتالي:
جولاكسي، أنجيلينيو، أوربان، أوباميكانو، سابيتزر، هايدارا، بولسن، فورسبيرج، أدامز، هالستنبيرج وألمو.
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