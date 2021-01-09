هالاند يقود بوروسيا دورتموند أمام لايبزيج في الدوري الألماني

أعلن لوسيان فافر، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة لايبزيج على ملعبه "ريد بول أرينا"، ،ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الألماني.

وشهد تشكيل دورتموند تواجد الثلاثي يوسوفا موكوكو، إيمري تشان، وجوليان براندت على دكة البدلاء، فيما يبدأ إيرلينج هالاند أساسيا بجانب جادون سانشو وماركو رويس.

وجاء تشكيل دورتموند كالتالي: