وقال أخرون" قليل جدا لو لقيت شخص متمسك بانتمائه وفي نفس الوقت مختلفش شخصين على حبه، كابتن حمادة أنضف رمز مثل الزمالك والكرة المصرية بشكل عام. رحمك الله يا تاريخ نادي الزمالك" و" "بفتكرك ياللي بنيت المجد وخليت حبه في قلبي يدوب الذكري الخامسه لوفاه كابتن حماده امام رحمه الله ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تاريخ الزمالك.. الجماهير تحيي الذكرى الخامسة لوفاة الثعلب حمادة إمام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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