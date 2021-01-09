تاريخ الزمالك.. الجماهير تحيي الذكرى الخامسة لوفاة الثعلب حمادة إمام

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الوحيد الي صعب الواحد ينساه ابدًا ربنا يرحمك و يغفر لك يا كابتن حمادة" و "‏كابتن حماده امام برغم ان الميديا الموجوده ليه و هوا بيلعب قليله جدا بس الجمهور توارث حبه و احترامه عبر الاجيال المختلفه و بالنسبه للكتير رمز ابدي للنادي بباسطه لانه عاش و مات بيحب الزمالك و في مواقف كتير قدم مصلحه النادي علي مصلحته الشخصيه من أحب وأوفى للزمالك لن ينسي ابدا".

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كابتن_حمادة_امام ، لإحياء الذكرى الخامسة لوفاة نجم نادي الزمالك السابق

وقال أخرون" ‏قليل جدا لو لقيت شخص متمسك بانتمائه وفي نفس الوقت مختلفش شخصين على حبه، كابتن حمادة أنضف رمز مثل الزمالك والكرة المصرية بشكل عام. رحمك الله يا تاريخ نادي الزمالك" و" ‏"بفتكرك ياللي بنيت المجد وخليت حبه في قلبي يدوب الذكري الخامسه لوفاه كابتن حماده امام رحمه الله ".