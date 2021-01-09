أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة غرناطة، على ملعب نيفو لوس كارمينيس، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني. ويدخل برشلونة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أندريا تير شتيجن. خط الدفاع: سيرجينيو ديست - رونالد أراوخو - أوسكار مينجويزا - جوردي ألبا. خط الوسط: بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج. خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبلي. ويتواجد برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني وبرصيده 31 نقطة، ويبعد بفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب الصدارة والذي لعب مواجهتين أقل من البرسا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميسي يقود برشلونة أمام غرناطة في الدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.