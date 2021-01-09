أحمد سمير يقود هجوم الطلائع أمام الزمالك

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لنادي طلائع الجيش بقيادة عبظ الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الكروي الأول تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في اللقاء التي يجمع بينهم مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

محمد يوسف

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