نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سمير يقود هجوم الطلائع أمام الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لنادي طلائع الجيش بقيادة عبظ الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الكروي الأول تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في اللقاء التي يجمع بينهم مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري العام.
وجاء التشكيل يتضمن كلا من :
محمد بسام في حراسة المرمى
خط الدفاع : محمد ناصف – علي الفيل – خالد سطوطي – احمد زولا
الوسط : فرانك ستيفن – مهند لاشين - أحمد سمير – محمد شحاتة – اسلام محارب
الهجوم : عمرو جمال