نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء "الأشقاء" قبل مواجهة الزمالك والجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت عملية إحماء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش حوار جانبي بين نجم دفاع الفريق محمود علاء وشقيقه أحمد علاء لاعب طلائع الجيش .

وحرص عبدالحليم علي مدير الكرة بالفريق على تحية شقيق نجم الزمالك قبل انطلاق المباراة .

يذكر أن الزمالك سيواجه نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.