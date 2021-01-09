الرياضة

لقاء "الأشقاء" قبل مواجهة الزمالك والجيش

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت عملية إحماء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش حوار جانبي بين نجم دفاع الفريق محمود علاء وشقيقه أحمد علاء لاعب طلائع الجيش .

وحرص عبدالحليم علي مدير الكرة بالفريق على تحية شقيق نجم الزمالك قبل انطلاق المباراة .

يذكر أن الزمالك سيواجه نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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