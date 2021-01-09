نجم الأهلي السابق يهاجم اتحاد الكرة

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أحمد جودة - القاهرة - هاجم نجم الأهلي السابق، اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد بشأن قائمة الانتظار التي وضعت في الفترة الأخيرة.

وقال أحمد فوزي، نجم النادي الأهلي السابق، إن قائمة الانتظار التي أقرتها اللجنة الثلاثية من وحي خيالهم وأمر غير واقعي على الإطلاق.

وأكد "فوزي" في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "قائمة الانتظار وضعت الأهلي في ورطة كبيرة وخاصة بسبب الأنجولي جيرالدو".

وتابع: "جيرالدو راتبه كبير ولو استغنى عنه الأهلي سيتكبد خسائر طائلة".