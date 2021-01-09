محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .
فيما استعان عبدالحميد بسيوني مدرب الطلائع بتشكيل كالتالي:
فى حراسة المرمى محمد بسام وبخط الدفاع الرباعي محمد ناصف وعلي الفيل وخالد سطوطي واحمد زولا وفى خط الوسط الخماسي فرانك ستيفن ومهند لاشين وأحمد سمير ومحمد شحاتة وإسلام محارب على أن يقود خط الهجوم عمرو جمال.
فيما استعان عبدالحميد بسيوني مدرب الطلائع بتشكيل كالتالي:
فى حراسة المرمى محمد بسام وبخط الدفاع الرباعي محمد ناصف وعلي الفيل وخالد سطوطي واحمد زولا وفى خط الوسط الخماسي فرانك ستيفن ومهند لاشين وأحمد سمير ومحمد شحاتة وإسلام محارب على أن يقود خط الهجوم عمرو جمال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك ضد طلائع الجيش .. التعادل السلبي يسيطر وأوباما يفشل فى التهديف بعد ربع ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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