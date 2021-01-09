الزمالك ضد الطلائع.. هدف وتغيير اضطراري للفارس الأبيض فى الشوط الأول

ومرر فى الدقيقة 17 حازم امام كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سدد يوسف اوباما الكرة برأسه قوية تسكن شباك محمد بسام حارس الطلائع ويسجل الهدف الأول للزمالك.
جرت محاولات بعد تسجيل الزمالك الهدف الأول من جانب لاعبي طلائع الجيش لإدراك التعادل ونجح محمد أبوجبل فى إبعاد إحدى الكرات فى الدقيقة 20 الى خارج منطقة الجزاء وسدد إمام عاشور كرة ماكرة تصطدم بالقائم ويهدر ثاني أهداف الزمالك فى الدقيقة 22.
ومرر احمد سمير فى الدقيقة 30 كرة داخل منطقة الجزاء تصل الى على الفيل الذى سددها تمر الى جوار محمد أبوجبل وتضيع فرصة لإدراك التعادل أمام الزمالك.
غابت الفعالية الهجومية للمهاجم عمرو جمال فى ظل الرقابة اللصيقة من جانب مدافعى الزمالك وحصل إمام عاشور فى الدقيقة 33 على ركلة حرة نتيجة تعرضه الى العرقلة.
وفى الدقيقة 35 مرر يوسف اوباما كرة طولية تصل إلى شيكابالا وبدوره أرسلها سريعا الى حازم امام داخل منطقة الجزاء وسددها داخل منطقة الجزاء يمسك بها محمد بسام حارس طلائع الجيش وتوغل فى الدقيقة 38 مهند لاشين داخل دفاعات الزمالك وسدد الكرة الى جوار مرمى محمد أبو جبل خارج الملعب.
وسدد أحمد سمير فى الدقيقة 43 كرة قوية يبعدها محمد أبو جبل حارس المرمى الى ضربة ركنية ودفع البرتغالى جايمي باتشيكو مدرب الزمالك باللاعب المغربي أشرف بنشرقي بديلا عن عمر السعيد فى تغيير إضطرارى بعد خروج الأخير مصابا كما تعرض فى الدقيقة 45 محمد عبدالغني للإصطدام والسقوط على الأرض.
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