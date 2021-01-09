أتلانتا يكتسح بنفينتو برباعية في الدوري الإيطالي

نجح فريق أتلانتا في الفوز على مضيفه بنفينتو بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب "تشيرو فيجوريتو" ضمن الأسبوع السابع عشر من منافسات الدوري الإيطالي.

تقدم المهاجم السلوفيني جوسيب إليشيتش بهدف لأتلانتا في الدقيقة 30، لكن مهاجم بنفينتو، ماركو ساو، أدرك هدف التعادل في الدقيقة 50 ثم أعاد المدافع البرازيلي رافاييل تولوي التفوق للضيوف بهدف في الدقيقة 69.

وأضاف المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا الهدف الثالث في الدقيقة 71 قبل أن يحرز مواطنه لويس مورييل الهدف الرابع في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أتلانتا إلى 31 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد بنفينتو عند 21 نقطة في المركز العاشر.