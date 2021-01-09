بعد تقدم الابيض بهدف.. هاشتاج#الزمالك_طلائع_الجيش يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الزمالك_طلائع_الجيش تزامنا مع لقائهما في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏يارب انصر الزمالك النهارده واللي بيحب الزمالك وجمهوره العظيم هو بس اللي يستحق يلبس فانله الزمالك ‎#الزمالك_طلائع_الجيش" و "‏جووووووول أول لأوباما،أحلى وش راس ‎#الزمالك_طلائع_الجيش".

وقال آخرون "‏مدرسه الفن والهندسه فتحت أبوابها

دي مش كوره دي مزيكا لعب وفن وهندسة ‎#الزمالك_طلائع_الجيش " و" ‏اقسم بالله ماتش عالمى

ناقصه بس تصوير نضيف وميقلش حاجه عن الماتشات الاوربيه

‎#الزمالك_طلايع_الجيش".

وأحرز يوسف أوباما هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى طلائع الجيش بالدقيقة 17 فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش بالسويس، بالجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.

بدأ اللقاء بمحاولات من جانب لاعبى الفريقين للسيطرة على وسط الميدان ومرر امام عاشور كرة طولية الى شيكابالا الى رمية تماس وأرسل محمود الونش كرة طولية فى الدقيقة السابعة نجح محمد بسام حارس طلائع الجيش فى امسكها قبل ان تصل للاعب الزمالك أحمد فتوح.

وفى الدقيقة الثامنة نجح أحمد فتوح لاعب الزمالك فى ابعاد الكرة من أمام عمرو جمال مهاجم الجيش لتخرج الى رمية تماس

وفى الدقيقة 10 رواغ أحمد سيد زيزو مدافع الجيش وسدد الكرة داخل منطقة الجزاء تصطدم بقدم مدافع المنافس.