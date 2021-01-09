رئيس كوكاكولا: الروح عادت للاعبين فعادت الإنتصارات

واشار رئيس النادى الى ان جميع اللاعبين كانوا على قدر كبير من المسئولية والجهاز الفنى بقيادة تامر مصطفى ادار المباراة بحكمة وذكاء طوال شوطى المباراة.
واضاف اسماعيل ان مباراة النصر المقبلة ستكون صعبة خاصة وانها تقام على ملعب النصر بمصر الجديدة بالاضافة الى ان الفريق يملك لاعبين متميزين وجهاز فنى كبير لكن لاعبو كوكاكولا قادرين على مواصلة الانتصارات.
وكشف المهندس مجدى اسماعيل ان ربيعه مدافع الفريق واسلام المصرى لاعب الوسط والعاجى ايريك من مواليد ٩٩ وسيكون لهم مستقبل كبير خلال المرحلة المقبلة وهذه ضمن سياسة النادي الاعتماد على قطاع الناشئين وكان كوكاكولا حقق فوزا كبيرا على سرس الليان بثلاثة اهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى وهو يعتبر الفوز الثانى على التوالى تحت قيادة المدير الفنى الجديد تامر مصطفي.
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