الشباب يفوز على الاتفاق 1-0 في الدوري السعودي

نجح فريق الشباب في تحقيق الفوز علي نظيره الاتفاق بنتيجة هدف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين علي استاد الامير خالد بن سلطان ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدف الفوز لفريق الشباب كريستان جوانكا في الدقيقة 22 من عمر الشوط الاول من المباراة.

وبهذة النتيجة يحتل فريق الشباب وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة ، بينما يحتل فريق الاتفاق المركز التاسع برصيد 17 نقطة مؤقتا.

ويستعد فريق الشباب لمواجهة نظيره فريق العين يوم الخميس 14 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من البطولة، في حين يستقبل فريق الاتفاق نظيره فريق الباطن.