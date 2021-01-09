طائرة الاتحاد السكندري تنهي الدور الأول بالفوز على 6 أكتوبر

استطاع الفريق الاول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري الفوز علي فريق ٦ اكتوبر بثلاث اشواط لشوطين في اطار المباراة الختامية للدور الاول التمهيدي والتي جمعت بينهم علي صالة نادي الاتحاد السكندري في الرابعة عصرا. وجاءت نتيجة الاشواط كالأتي:- الشوط الاول لصالح ٦اكتوبر: ٢٦/٢٤. الشوط الثاني لصالح الاتحاد: ٢٥/٢٠. الشوط الثالث لصالح ٦اكتوبر: ٢٥/٢٣. الشوط الرابع لصالح الاتحاد: ٢٥/١٧. الشوط الخامس لصالح الاتحاد: ١٥/٩. وبهذه النتيجة يختتم نادي الاتحاد مواجهات الدور الاول برصيد ١٢ نقطة من اربع انتصارات وهزيمة واحدة في المركز الثاني للمجموعة الرابعة. ويواجه رجال الاتحاد رجال طنطا في اولى لقاءات الدور التمهيدي الثاني يوم الجمعة القادمة في الرابعة عصرا علي صالة الاتحاد السكندري

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